Церемония открытия Европейских игр, на которые не пустили Россию, провалилась

Церемония открытия стартовавших в Кракове (Польша) Европейских игр, на которые не пустили Россию и Беларусь, получила крайне неудовлетворительную оценку и множество негативных отзывов от посетивших её гостей. Так, из различных СМИ сообщается о разочаровании большинства зрителей увиденной музыкальной и шоу-программой дорогостоящего мероприятия.

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Отдельно стоит отметить реакцию публики на выступление польских политиков: сначала слегка освистали мэра Кракова Яцека Майхровского, но позднее, организаторам и вовсе пришлось включать субтитры во время выступления вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.