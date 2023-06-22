Церемония открытия Европейских игр, на которые не пустили Россию, провалилась

Церемония открытия Европейских игр, на которые не пустили Россию и Беларусь, провалилась
Церемония открытия стартовавших в Кракове (Польша) Европейских игр, на которые не пустили Россию и Беларусь, получила крайне неудовлетворительную оценку и множество негативных отзывов от посетивших её гостей. Так, из различных СМИ сообщается о разочаровании большинства зрителей увиденной музыкальной и шоу-программой дорогостоящего мероприятия.
Отдельно стоит отметить реакцию публики на выступление польских политиков: сначала слегка освистали мэра Кракова Яцека Майхровского, но позднее, организаторам и вовсе пришлось включать субтитры во время выступления вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Напомним, Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция), проходят в Польше и продлятся до 2 июля. В общей сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Первые медали турнира будут разыграны уже сегодня, 22 июня.