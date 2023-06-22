Испания слишком поздно согласилась выдать визы российским борцам

"Сегодня мне пришла информация о том, что испанцы решили предоставить визовую поддержку спортсменам России, Белоруссии и Косова, но, к сожалению, это было сделано поздно, потому что уже 24 июня команды должны быть на турнире, мы физически туда не успеваем", - сказал Мамиашвили.