Мужчина-синхронист выступил с девушками и завоевал первую в истории медаль

Сборная Германии по синхронному плаванию добилась сразу двух исторических достижений на Европейских играх. Немецкая команда, набрав 163,3205 балла, завоевала серебро континентального первенства в произвольной программе групп – это первая медаль Германии на чемпионате Европы за 40 лет. Победу одержала сборная Израиля (248,6083), бронзу завоевала команда Турции (135,7999).

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Но самое главное — в составе группы впервые в истории медаль чемпионата Европы завоевал мужчина — Фритьоф Зайдель.