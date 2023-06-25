Олимпийский чемпион предложит Европарламенту исключить россиян из турниров

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента. Об этом сообщает Zprávy Aktuálně.

Сообщается, что Гашек потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых международных турниров. Также он планирует встретиться с наиболее влиятельными депутатами, чтобы обсудить с ними решения отдельных спортивных федераций, которые одобрили возвращение россиян и белорусов на старты.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из этих стран, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.