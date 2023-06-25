Победительница секс-чемпионата рассказала о мечтах взять кубок мира
Мария Задравец, также известная как Сладкая Мэри, была объявлена победительницей скандального чемпионата Европы по сексу, хотя у нее было всего одно выступление. Теперь в ее планах выйти на мировой уровень, передает Daily Star.
Мария рассказала, что несмотря на провал чемпионата, организатор скандального мероприятия Драган Бартич обещает пригласить ее к участию в дальнейших состязаниях, а кульминацией станет финал в виде Кубка мира, чего девушка ждет с нетерпением.
На своей странице в Facebook Задравец опубликовала пост с благодарностью тем, кто за нее болел: «Вы дали мне достаточно голосов, чтобы я смогла занять первое место на чемпионате. Еще раз благодарю всех, кто поддерживал меня с самого начала. Что касается организации, я могу только сказать, что ошибки возможны, и я верю в будущие проекты. Я получил информацию от Шведской секс-федерации о том, что соревнования продолжатся по плану: будут азиатские, африканские, американские...».
Также Задравец раскритиковала своих коллег, которые покинули чемпионат, не дождавшись оплаты от организаторов.
«Вы должны быть благодарны за возможность поучаствовать в этом проекте только потому, что весь мир написал об этом», — заявила она.