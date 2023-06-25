Победительница секс-чемпионата рассказала о мечтах взять кубок мира

На своей странице в Facebook Задравец опубликовала пост с благодарностью тем, кто за нее болел: «Вы дали мне достаточно голосов, чтобы я смогла занять первое место на чемпионате. Еще раз благодарю всех, кто поддерживал меня с самого начала. Что касается организации, я могу только сказать, что ошибки возможны, и я верю в будущие проекты. Я получил информацию от Шведской секс-федерации о том, что соревнования продолжатся по плану: будут азиатские, африканские, американские...».