Глава Федерации фехтования Украины призвал FIE отстранить россиян и белорусов

Глава Федерации фехтования Украины (ФФУ) Михаил Ильяшев оценил решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) исключить российских и белорусских спортсменов из соревнований.

Ильяшев назвал решение EFC победой украинского фехтования и подчеркнул, что призывы ФФУ были услышаны. Он выразил надежду, что инициативу европейской конфедерации поддержит Международная федерация фехтования (FIE).

«Надеемся, что FIE последует примеру Европейской конфедерации и применит санкции против федераций фехтования России и Беларуси, чья деятельность подрывает основы организации международного спорта», – цитирует Ильяшева пресс-служба ФФУ.

Весной 2023 года FIE объявила о допуске российских и белорусских атлетов на соревнования под своей эгидой.