На Олимпийских играх в Париже запретят продажу алкоголя на стадионах

Организаторы Олимпийских игр — 2024 в Париже решили отказаться от продажи алкоголя на стадионах, за исключением VIP-лож. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщила французская газета Parisien.

Отмечается, что причиной для введения запрета стал национальный закон, регулирующий рекламу и использование алкогольных брендов. При этом конкретное положение не упоминается. Ограничения затронут все площадки Олимпиады.

Исключением станут VIP-ложи стадиона «Стад де Франс», где пройдут соревнования по легкой атлетике. Стоимость одного билета составляет 4900 евро без учета налогов, передает РИА Новости.

16 июня МОК решил допустить российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве «команды беженцев». Россияне будут выступать в нейтральном статусе и под флагом комитета.