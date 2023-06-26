Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта

Среди спортсменов, которые примут участие в фан-встречах, также заявлены четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов , обладательницы серебряных медалей Олимпийских игр фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова , а также олимпийский чемпион 2002 года фигурист Алексей Ягудин .

День московского спорта пройдет в "Лужниках" 1 июля, начало запланировано на 12:00 мск, он приурочен к 100-летию московского спорта. Территория комплекса будет поделена на тематические зоны, посвященные разным видам спорта. Организаторами предусмотрены различные спортивные мероприятия для посетителей. Среди них турниры по шахматам, мини-футболу, стритболу, фехтованию, а также мастер-классы по гимнастике.