Российский велогонщик пропустит «Тур де Франс»

Российский велогонщик команды BORA Hansgrohe Александр Власов заявил «Матч ТВ», что не выступит на «Тур де Франс», отметив, что готовится к «Вуэльте Испании».

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BORA Hansgrohe в понедельник опубликовала состав команды на «Большую петлю», в котором не оказалось Власова.

— «Тур де Франс» я не поеду, готовлюсь к «Вуэльте», — сообщил Власов «Матч ТВ».

«Классика Сан Себастьяна» и «Вуэльта Бургоса» входят в число гонок, которые 27 летний россиянин планирует проехать во второй части сезона перед «Вуэльтой».