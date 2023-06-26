Российский велогонщик пропустит «Тур де Франс»

Власов пропустит «Тур де Франс», российский велогонщик будет готовиться к «Вуэльте Испании»
Российский велогонщик команды BORA Hansgrohe Александр Власов заявил «Матч ТВ», что не выступит на «Тур де Франс», отметив, что готовится к «Вуэльте Испании».
BORA Hansgrohe в понедельник опубликовала состав команды на «Большую петлю», в котором не оказалось Власова.
— «Тур де Франс» я не поеду, готовлюсь к «Вуэльте», — сообщил Власов «Матч ТВ».
«Классика Сан Себастьяна» и «Вуэльта Бургоса» входят в число гонок, которые 27 летний россиянин планирует проехать во второй части сезона перед «Вуэльтой».
«Тур де Франс» пройдет с 1 по 23 июля, «Вуэльта Испании» — c 26 августа по 17 сентября.
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