Организаторы секс-чемпионата запретили участникам дышать свежим воздухом

Конкурсанты секс-чемпионата в Швеции рассказали, что организаторы соревнований якобы не позволяли им дышать свежим воздухом. Об этом сообщает Daily Star.

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По словам двух участниц, сначала конкурсантам запретили выходить на улицу, а затем разрешили проводить на свежем воздухе не более часа в сутки.

«Мы ожидали, что у нас будет какой-то балкон для времяпрепровождения на свежем воздухе, а не замкнутое пространство. Нам нужен свежий воздух, иначе это напоминает пытку», — подтверждает слова участниц порнозвезда Мистер Риддл, представлявший Словению.

Помимо этого, как утверждают участники, они должны были спать в тех же кроватях, в которых занимались сексом в рамках соревнования. Конкурсанты считали, что это негигиенично.

Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал устроитель чемпионата, владелец шведской сети стриптиз-клубов Драган Братич. Потасовка попала на видео.