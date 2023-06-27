Сборная Сенегала по пляжному футболу примет участие в турнире в России

"Я не могу подтвердить какие-либо переговоры между Сенегальской федерацией футбола и Российским футбольным союзом о товарищеском матче по футболу. Однако предполагается, что сборная Сенегала по пляжному футболу примет участие в турнире, который пройдет в России с 19 по 23 июля", - сообщили в пресс-службе.