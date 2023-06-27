В ОКР назвали дедлайн решения о допуске российских спортсменов на Олимпиаду

«Очевидно, что фактический дедлайн — дата начала Олимпийских игр. Но есть определенные нюансы. Например, визы. Мы это увидели недавно на примере молодежных соревнований по борьбе: выдаются какие то визы, но выдаются они в тот момент, когда соревнования уже вот вот начинаются», — сказал Поздняков.