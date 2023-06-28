Мамиашвили резко высказался о санкциях МОК против россиян и белорусов

«Я думаю, что те романтики, которые создавали современное олимпийское движение, Пьер де Кубертен и его соратники, в гробу сейчас перевернулись бы.



Ведь они создавали чистую площадку, где не будет дискриминации ни по цвету кожи, ни по вероисповеданию. Где будет присутствовать только одно – желание спортсменов побеждать в честной борьбе.



У меня, как у любого нормального человека, все это вызывает самое негативное мнение по этим решениям. Ни в одной хартии, ни в одном уставе ни одной спортивной федерации не прописано лишение [национального] флага.



Это беспрецедентное политическое давление. Я с полной ответственностью заявляю – подавляющего меньшинства. И если быть объективным, в той ситуации, в которой сейчас находится МОК, в какой-то степени они понимают, что вынуждены подчиниться этому меньшинству. Но, с другой стороны, это ведет к развалу олимпийского движения», – заявил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).