Украина вышла на второе место в медальном зачете Европейских игр

Завершился восьмой день Европейских игр, проходящих в Кракове (Польша) и других городах Малопольского воеводства, на которых спортсмены проходят квалификацию на Олимпийские игры — 2024.

В общем медальном зачёте соревнований Италия сохраняет первое место, а Украина вышла на вторую позицию, опередив Испанию. В активе сборной Италии — лидера общего зачёта — сейчас 21 золотая медаль, столько же серебряных и 26 бронзовых (всего — 68). На второе место поднялась Украина, у которой 19 медалей высшей пробы, 10 серебряных и семь бронзовых (всего — 36). Испания опустилась на третью позицию. У неё 18 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей (всего — 44).