Спортсмена ограбили по время ультрамарафона по Африке

Рассел Кук подвергся нападению во время забега. Мужчина планировал пересечь территорию всей Африки. Но в Анголе он и его команда столкнулись с грабителями. Это не остановило бегуна, Рассел продолжил марафон, несмотря на неприятности.

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Мужчина не в первый раз отправляется в рискованные путешествия. Он марафонец-экстремал и часто оказывается не в самых гостеприимных частях планеты. Но в этот раз, ситуация приняла серьёзный оборот. Рассел находился на ультрамарафоне по территории Африки. Целью мужчины было пересечь весь континент, то есть пробежать около 14,5 тыс. километров. Вместе с ним была его команда, которая передвигалась в фургоне.

На территории Анголы машина подверглась нападению вооружённых людей. Они забрали мобильные телефоны, фотоаппараты, деньги и паспорта. Но Рассела такое приключение не остановило, только испугало. В своих социальных сетях он написал:

«Настроение немного испортилось из-за вчерашних выходок, но единственный способ выбраться из этого — продолжать в том же духе».

Поэтому сейчас Кук вернулся к покорению континента.