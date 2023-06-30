Артемьев предположил, когда российские регбисты вернутся на мировые турниры

Артемьев считает, что российские регбисты вернутся на международные турниры через 6-7 лет
Российские регбисты с высокой вероятностью вернутся к выступлению на международных соревнованиях через шесть-семь лет. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.
"Мы готовим команду к 2030-2031 году, - сказал Артемьев. - Потому что шесть-семь лет, которые остались, являются нормальным циклом для подготовки высококлассного игрока. Мы не сомневаемся, что через шесть-семь лет мы будем точно играть на крупнейших международных соревнованиях. У нас вся базовая система создана как цикл непрерывной подготовки, начиная от детей шести - восьми лет, далее к юношам, студенческим командам, федеральным лигам и национальным чемпионатам - в интересах сборной".
"Ребята должны расти и выигрывать крупные международные соревнования. И они есть и будут, не сомневаюсь в этом, они будут и через год-два. Понятно, что это могут быть азиатские страны, но это будут интересные противостояния", - добавил собеседник агентства.
Исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) 1 марта 2022 года принял решение временно отстранить российскую сборную от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Также было приостановлено членство Федерации регби России в международной организации.