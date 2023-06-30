Артемьев предположил, когда российские регбисты вернутся на мировые турниры

"Мы готовим команду к 2030-2031 году, - сказал Артемьев. - Потому что шесть-семь лет, которые остались, являются нормальным циклом для подготовки высококлассного игрока. Мы не сомневаемся, что через шесть-семь лет мы будем точно играть на крупнейших международных соревнованиях. У нас вся базовая система создана как цикл непрерывной подготовки, начиная от детей шести - восьми лет, далее к юношам, студенческим командам, федеральным лигам и национальным чемпионатам - в интересах сборной".