Пять россиян заявлены на чемпионат мира по гребному спорту в нейтральном статусе

«ФГСР уже отправила список для участия в молодёжном первенстве мира, который пройдет в Пловдиве. Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде. В обеих заявках минимальное количество спортсменов. И в Болгарию, и в Сербию мы планируем отправить по пять человек», — приводит слова Свирина ТАСС.