Пять россиян заявлены на чемпионат мира по гребному спорту в нейтральном статусе

Президент федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, что организация сумела заявить пятерых россиян на чемпионат мира — 2023. Спортсмены из России из-за рекомендаций МОК будут выступать в нейтральном статусе.
«ФГСР уже отправила список для участия в молодёжном первенстве мира, который пройдет в Пловдиве. Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде. В обеих заявках минимальное количество спортсменов. И в Болгарию, и в Сербию мы планируем отправить по пять человек», — приводит слова Свирина ТАСС.
Чемпионат мира по гребному спорту состоится в Белграде (Сербия) с 3 по 10 сентября 2023 года.
28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.