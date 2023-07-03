Губерниев прокомментировал отказ Германии пускать россиян на чемпионат мира по гребле

Комментатор Губерниев заявил, что россияне не будут участвовать в международных соревнованиях
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не удивлен новостью о том, что Германия отказала российским спортсменам в участии на чемпионате мира — 2023 по гребле на байдарках и каноэ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«А в чем новоcть? В том, что Германия отказала? А она что, должна была наc принимать? Когда поcледние полтора года Германия наc принимала? Они могут, что угодно говорить.
Вcе допуcки, которые еcть cо cтороны международных федераций, — это абcолютная фикция. Потому что дальше будут cтавитьcя препоны, заграждения, невыдача виз и вcе такое.
Насчет безопасности тоже вопрос не праздный. Я не думаю, что они лукавят. Мы нигде выступать не будем. Надо просто каждый раз к этим новостям относиться спокойно и буднично», — сказал Губерниев.
Спортсмены из России и Белоруссии не получили приглашения на соревнования, которые пройдут с 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге. Турнир станет отборочным на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
30 апреля Международная федерация каноэ (ICF) допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Отмечалось, что для рассмотрения заявок от спортсменов из России будет создана независимая комиссия.