Вопрос допуска россиян к соревнованиям рассмотрит генассамблея МПК

"Паралимпийский комитет России обратился в исполком Международного паралимпийского комитета с ходатайством о пересмотре решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях, проводимых под эгидой международного комитета. Исполком оставил решение в силе. Вопрос допуска к соревнованиям будет рассматриваться на генеральной ассамблее в Бахрейне в конце сентября этого года. В настоящее время МПК является спортивной федерацией для легкой атлетики, плавания, пулевой стрельбы, пауэрлифтинга, следж-хоккея и танцев на колясках", - сообщил Рожков.