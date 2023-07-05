Чемпионка по рукопашному бою погибла при странных обстоятельствах

«Мы считаем, что Леру убил её парень, с которым она состояла в отношениях больше двух лет. Ранее были случаи рукоприкладства. Во время следствия он признался в содеянном, а затем отказался от своих слов. Ни на месте происшествия, ни рядом с ней её телефона не было, мобильный был обнаружен у него. Он и написал нам липовое предсмертное сообщение. Вскрытие показало, что смерть Леры наступила в пять утра, тогда как сообщение с её номера нам отправили в шесть утра», — приводит слова Каролины Lada.kz.