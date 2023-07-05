Российских лучников не допустили до чемпионата мира в Германии

"29 июля, незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдет конгресс международной федерации, - сказал Ешеев. - В работе конгресса мы планируем принять участие, но на турнире нашим спортсменам выступить не удастся - перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском".