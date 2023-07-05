Велогонщица Малькова обосновала свою внезапную поездку в Сирию

«Это было частное предложение, там были хорошие условия, что мне оплатят перелет, отель – так и есть, что я смогу тренироваться на шоссе. Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг партнеру.



Я подумала: «Почему нет?» Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир (где пройдут сами соревнования – Sports.ru). Я возвращаюсь в Россию, у меня скоро чемпионат России на треке», – сообщила Малькова.