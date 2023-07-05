Пять россиянок с измененными именами выступят за сборную Сирии

Пять российских спортсменок выступят на Панарабских играх в составе сборной Сирии. Соответствующие профили появились на сайте турнира.

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Отметим, что все спортсменки РФ заявлены на турнир с измененными именами. В частности, среди участников игр числятся бадминтонистка Дарья Джеджула (указана в качестве Dasha Dhedhula), велогонщицы Дарья и Татьяна Мальковы (Darie Malko и Tatia Malko), пловчиха Анастасия Сорокина (Enas Sorkine) и легкоатлетка Карина Полудкина (Karina Polud).

Также изменению подверглись даты рождения российских спортсменок. Например, у Мальковой вместо 16 ноября 2000 года в профиле на сайте соревнования стоит 5 июля 2001 года, а у Джеджулы — вместо 19 ноября 1995 года стоит 19 ноября 1999 года.