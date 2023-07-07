Тренер Родионенко выдала пессимистичный прогноз о российской гимнастике

Родионенко: у меня нет надежд на возвращение российских гимнастов на международные турниры
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российских гимнастов в любом случае не допустят к международным стартам.
«У меня нет надежд на положительное решение по вопросу возращение российских гимнастов на международные соревнования. В любом случае, как мне кажется, нам выставят неприемлемые условия.
Все прекрасно понимают, что Олимпийские игры без России многое теряют. При этом, едва МОК начал немного колебаться в этом вопросе, из небытия был вытащен Родченков», — приводит слова Родионенко пресс-служба ОКР.
Международная федерация гимнастики (FIG) 19-20 июля на заседании ближайшего Исполкома должна рассмотреть вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям.