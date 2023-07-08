Россиян и белорусов допустят к участию в Азиатских играх

До 500 спортсменов из России и Белоруссии будут допущены к соревнованиям на Азиатских играх в Ханчжоу. Это поможет им отобраться на Олимпиаду следующего года в Париже. Такое решение было принято в субботу, сообщает портал Inside the games.

Спортсмены будут соревноваться на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Наши участники выступят под нейтральным флагом, национальная символика будет запрещена. Российские и белорусские спортсмены не будут претендовать на медали, но получат возможность отобраться на парижскую Олимпиаду.

О перспективах участия российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх впервые заговорили в минувшем январе. Этому предшествовало заявление МОК о том, что организация хочет, чтобы россиянам и белорусам разрешили участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

В марте МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в качестве нейтральных атлетов. При этом существует ряд условий. Спортсмены не должны публично высказываться в поддержку СВО, не быть связанными с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Кроме того, россияне и белорусы не должны быть представлены в командных видах спорта.