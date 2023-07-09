Роднина: «МОК нарушает все те правила, которые сам же и создал»

«МОК нарушает все те правила, которые сам же и создал» — Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что россиянам нужно определиться с дальнейшими действиями по поводу участия в олимпийском движении.
В субботу было объявлено, что Олимпийский совет Азии (ОСА) допустит российских атлетов на Азиатские игры 2023 года в китайском Ханчжоу, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит им участвовать в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. В случае получения одобрения МОК не более 500 спортсменов в 12 индивидуальных видах спорта из России и Белоруссии будут допущены к участию в соревнованиях, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября.
— Такое приглашение дает возможность нашим спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры. Чтобы оценить это решение, нужно в первую очередь поставить себе вопрос, хотим ли мы участвовать в олимпийском движении или можем обойтись играми БРИКС, ШОС? И пока не ответим на этот вопрос, мы не сможем обсуждать целесообразность выступления на Азиатских играх на поставленных условиях.
С одной стороны, это какие то подачки. С юридической точки зрения нет причин не допускать наших и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. МОК нарушает все те правила, которые сам же и создал. И понятие «честная игра» к МОК никак не относится.
С другой стороны, МОК ищет какие то варианты, чтобы более менее тактично выйти из создавшейся ситуации. То есть, чтобы обелить себя. Замечательно, что есть Азиатский олимпийский комитет. Тем более что большая часть нашей страны географически находится в Азии, — сказала Роднина Vprognoze.ru.
МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».