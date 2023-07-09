Роднина: «МОК нарушает все те правила, которые сам же и создал»

— Такое приглашение дает возможность нашим спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры. Чтобы оценить это решение, нужно в первую очередь поставить себе вопрос, хотим ли мы участвовать в олимпийском движении или можем обойтись играми БРИКС, ШОС? И пока не ответим на этот вопрос, мы не сможем обсуждать целесообразность выступления на Азиатских играх на поставленных условиях.



С одной стороны, это какие то подачки. С юридической точки зрения нет причин не допускать наших и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. МОК нарушает все те правила, которые сам же и создал. И понятие «честная игра» к МОК никак не относится.



С другой стороны, МОК ищет какие то варианты, чтобы более менее тактично выйти из создавшейся ситуации. То есть, чтобы обелить себя. Замечательно, что есть Азиатский олимпийский комитет. Тем более что большая часть нашей страны географически находится в Азии, — сказала Роднина Vprognoze.ru.