Роднина: олимпийское движение признает, что без россиян популярность спорта падает

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина на примере чемпионата мира по хоккею объяснила, что без российских и белорусских спортсменов падает интерес к спорту, передает Vprognoze.ru.

«Олимпийское движение и многие международные федерации признают, что без атлетов из России и Белоруссии популярность спорта падает. Мне кажется, никто не смотрел чемпионат мира по хоккею», — сказала Роднина.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

На чемпионат мира по хоккею второй год подряд не были допущены сборные России и Белоруссии. В 2022 году чемпионом мира стала Финляндия, в 2023 году — Канада.