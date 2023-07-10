Российские гребцы не поедут на молодежный чемпионат мира

Российские гребцы приняли решение не ехать в Болгарию на молодежный чемпионат мира по причине отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing). Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

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"В субботу мы получили от международной федерации отрицательный ответ на наш вариант формы обязательства, которую должны подписать выезжающие на мировое первенство спортсмены, тренеры и специалисты, - сказал Свирин. - В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing. Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет".

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"Ранее мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта. В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт. В субботу был получен ответ, что форма обязательства была ранее утверждена исполкомом международной федерации, и в ней нельзя ничего поправить", - добавил глава ФГСР.

Молодежное мировое первенство по гребному спорту пройдет с 19 по 23 июля в болгарском Пловдиве.

С 3 по 10 сентября в Белграде пройдет взрослый чемпионат мира по гребному спорту, на котором будут разыграны олимпийские лицензии.

"Что касается нашего участия в этом турнире, то мы пока работаем над этим вопросом. Решение о выступлении на чемпионате мира будет принято в августе", - заключил Свирин.

История вопроса

Исполком World Rowing 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.

На взрослом и молодежном мировых первенствах гребцы из России могут выступать только в одиночках и двойках без рулевого, поэтому в заявки войдут не более шести спортсменов (стандартная заявка - 48 гребцов от страны). На взрослый чемпионат мира дополнительно разрешено поехать мужской и женской двойкам легкого веса, которые не являются олимпийскими классами, однако ФГСР приняла решение не заявлять никого в эти классы лодок, но включила одного спортсмена в паралимпийской гребле.