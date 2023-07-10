Губерниев прокомментировал отказ российских гребцов от молодежного ЧМ

«Все, что представлено МОК на данный момент, абсолютно неприемлемо. Мы не будем выступать, потому что нас никто никуда не зовет.



Декларации нужны, чтобы лишний раз российскому спортсмену указать на место.



Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать такие декларации? Никак», – сказал комментатор «Матч ТВ».