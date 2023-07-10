Президент Федерации спортивной борьбы России об Азиатских играх

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в программе «Громко!» на «Матч ТВ» рассказал о своем отношении к возможному участию российских спортсменов в Азиатских играх 2023.

© Матч ТВ

В субботу было объявлено, что Олимпийский совет Азии (ОСА) допустит российских атлетов на Азиатские игры 2023 года в китайском Ханчжоу, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит им участвовать в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. В случае получения одобрения МОК не более 500 спортсменов в 12 индивидуальных видах спорта из России и Белоруссии будут допущены к участию в соревнованиях, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября. Россияне смогут участвовать только в нейтральном статусе и вне медального зачета.

— Поедут ли борцы, если нас пригласят?

На мирные ристалища нужно ехать везде, где нас ждут. Тем более с азиатскими партнерами по борцовскому ковру у нас давнее сотрудничество.

Но пока я не видел материала, над которым можно задуматься. Есть информация, что предполагается такое мероприятие в Азии, но мы готовимся в любом случае, — сказал Мамиашвили.

МОК 28 марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».