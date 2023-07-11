«Как женщина после родов». Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в социальной сети опубликовал новый ролик из спортзала, где он работает на тренажере для ног. — Как женщина после родов… Занимаюсь. Видишь, какими мышцами, приводящими! Непросто дается, — сказал Костомаров в видео. Костомарова госпитализировали в январе, с тех пор 46 летний фигурист находился под наблюдением врачей и перенес несколько ампутаций. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы. Костомаров в паре с Татьяной Навкой завоевал золото Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также дуэт дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Европы.