Гашек обратился с призывом относительно допуска россиян на Олимпиаду

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек обратился с призывом относительно допуска россиян на Игры 2024 года в Париже. Его слова приводит Associated Press.

Гашек заявил, что спортсменам необходимо запретить участвовать в соревнованиях. «Я убежден, что мы все, весь демократический мир, должны сделать все возможное, чтобы в нынешних условиях не допустить россиян и белорусов», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Гашек выступит перед членами Европарламента. Он планирует обсудить решения отдельных спортивных федераций, которые одобрили возвращение россиян и белорусов на старты.