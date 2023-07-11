Журова: «Не вижу массового исхода у российских спортсменов»

— Массового исхода у нас нет, просто какие то спортсмены приняли такое решение. Кто то принял это задолго до всей этой ситуации и ждал гражданство, а кто то принимает сейчас, но массового исхода у спортсменов я не вижу, — сказала Журова в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».