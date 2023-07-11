Журова: «Не вижу массового исхода у российских спортсменов»

«Не вижу массового исхода у российских спортсменов» — Журова
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что не видит у российских спортсменов большого желания менять гражданство и выступать за сборные других стран.
В субботу, 9 июля, Олимпийский совет Азии (ОСА) объявил, что допустит российских атлетов на Азиатские игры 2023 года в китайском Ханчжоу, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит им участвовать в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. В случае получения одобрения МОК не более 500 спортсменов в 12 индивидуальных видах спорта из России и Белоруссии будут допущены к участию в соревнованиях, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября.
— Массового исхода у нас нет, просто какие то спортсмены приняли такое решение. Кто то принял это задолго до всей этой ситуации и ждал гражданство, а кто то принимает сейчас, но массового исхода у спортсменов я не вижу, — сказала Журова в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».