Чемпион Украины по фехтованию Борейко погиб в зоне СВО
Чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали в Министерстве молодежи и спорта страны.
Первым о трагедии известил фехтовальный клуб Liberte, одним из основателей которого 34-летний Борейко являлся.
Спортсмен вступил добровольцем в ВСУ в марте 2022 года.
Борейко является мастером спорта международного класса по фехтованию. Призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.
Ранее в зоне спецоперации погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь.