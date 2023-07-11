Чемпион Украины по фехтованию Борейко погиб в зоне СВО

Чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали в Министерстве молодежи и спорта страны.

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Первым о трагедии известил фехтовальный клуб Liberte, одним из основателей которого 34-летний Борейко являлся.

Спортсмен вступил добровольцем в ВСУ в марте 2022 года.

Борейко является мастером спорта международного класса по фехтованию. Призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.