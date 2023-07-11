Российских слаломистов отказались допускать на международные соревнования

Международная федерация каноэ (ICF) отказала российским слаломистам в участии в международных турнирах. Новость об этом появилась на портале Федерации гребного слалома России.

Решение было принято после консультаций с национальными федерациями Великобритании, Польши и Франции, которые принимают главные старты сезона в 2023 году. Основным аргументом для отказа стало обеспечение безопасности участников, которую пока не могут гарантировать указанные страны.

Российские слаломисты стали последними спортсменами, которым было запрещено участие в соревнованиях из-за соображений безопасности. Ранее такое же решение было принято в отношении российских и белорусских спортсменов на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.