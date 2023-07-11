Российских слаломистов отказались допускать на международные соревнования

Российских слаломистов не допустили к международным турнирам
Международная федерация каноэ (ICF) отказала российским слаломистам в участии в международных турнирах. Новость об этом появилась на портале Федерации гребного слалома России.
Решение было принято после консультаций с национальными федерациями Великобритании, Польши и Франции, которые принимают главные старты сезона в 2023 году. Основным аргументом для отказа стало обеспечение безопасности участников, которую пока не могут гарантировать указанные страны.
Российские слаломисты стали последними спортсменами, которым было запрещено участие в соревнованиях из-за соображений безопасности. Ранее такое же решение было принято в отношении российских и белорусских спортсменов на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.
Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не поддерживали спецоперацию на Украине. Однако атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется исключить из участия в стартах.