Международный союз велосипедистов допустил до игр россиян в нейтральном статусе
Международный союз велосипедистов допустил до участия в нейтральном статусе 32 спортсмена, среди которых 18 россиян и 14 белорусов. Об этом сообщает ТАСС.
Такое разрешение дали спортсменам Глебу Сырица, Алексею Медведеву, Дарье Ермоловой, Тамаре Дроновой, Алёне Иванченко, Даниилу Казакову, Власу Шичкину, Дарье Дятловой, Сергею Мальневу, Вячеславу Иванову, Илье Савекину, Илье Щеголькову, Ивану Смирнову, Даниилу Зараковскому, Ивану Селедкову, Марку Крючкову, Валерии Любимовой и Егору Игошеву.
При этом ещё четыре спортсмена из России подобного разрешения не получили – Международный союз велосипедистов отказал им в получении нейтрального статуса. Такой запрет получил Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Савелий Лаптев. Уточняется, что запрет будет действовать до тех пор, покуда будут оставаться в силе специальные правила союза велосипедистов в отношении России и Беларуси.
Ранее Международная федерация каноэ не допустила российских слаломистов к международным турнирам.