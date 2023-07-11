Международный союз велосипедистов допустил до игр россиян в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов допустил до участия в нейтральном статусе 32 спортсмена, среди которых 18 россиян и 14 белорусов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом ещё четыре спортсмена из России подобного разрешения не получили – Международный союз велосипедистов отказал им в получении нейтрального статуса. Такой запрет получил Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Савелий Лаптев. Уточняется, что запрет будет действовать до тех пор, покуда будут оставаться в силе специальные правила союза велосипедистов в отношении России и Беларуси.