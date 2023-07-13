Журова: МОК будет до последнего тянуть с приглашением россиян на ОИ

"Мы ждали эту дату, чтобы они определились, - сказала Журова. - Но они пока тянут. МОК хочет найти возможность для россиян и белорусов чуть позже, чтобы спортсмены все-таки смогли принять участие в Олимпийских играх. Они оттягивают этот момент до последнего, ищут пути. И до последней возможности будут тянуть".