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Женская сборная Украины по борьбе объявит бойкот крупному турниру из-за россиянок

Женская сборная Украины по борьбе решила не участвовать в крупном рейтинговом турнире в Будапеште (Венгрия), так как на него были допущены российские спортсменки. Эту информацию передало издание ua.tribuna.com, ссылаясь на президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрия Копытко.

Женская сборная Украины по борьбе объявит бойкот крупному турниру
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Изначально украинские борцы готовились к участию в турнире, но они не знали о том, что на нём также выступят представительницы России. В отличие от женской сборной, мужская команда Украины всё же примет участие в соревнованиях, поскольку российские и белорусские спортсмены были исключены из состава участников.

Украина ранее уже бойкотировала чемпионат Европы по борьбе среди кадетов из-за участия российских и белорусских спортсменов. Национальный олимпийский комитет Украины не отказывается от идеи бойкота соревнований, на которых выступают россияне и белорусы.

Турнир в Будапеште пройдёт с 13 по 16 июля.