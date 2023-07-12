Женская сборная Украины по борьбе объявит бойкот крупному турниру

Женская сборная Украины по борьбе решила не участвовать в крупном рейтинговом турнире в Будапеште (Венгрия), так как на него были допущены российские спортсменки. Эту информацию передало издание ua.tribuna.com, ссылаясь на президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрия Копытко.

Изначально украинские борцы готовились к участию в турнире, но они не знали о том, что на нём также выступят представительницы России. В отличие от женской сборной, мужская команда Украины всё же примет участие в соревнованиях, поскольку российские и белорусские спортсмены были исключены из состава участников.

Украина ранее уже бойкотировала чемпионат Европы по борьбе среди кадетов из-за участия российских и белорусских спортсменов. Национальный олимпийский комитет Украины не отказывается от идеи бойкота соревнований, на которых выступают россияне и белорусы.