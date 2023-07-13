Гашек обратился к выступающим в России спортсменам

«Мы не должны работать во вражеской стране, потому что там мы создаем ценности, которые она затем использует против нас», — заявил спортсмен.

Он посчитал, что политики должны разработать законы, запрещающие чехам и словакам выступать в России.

10 июля Гашек выступил перед членами Европарламента . Он заявил, что российским спортсменам необходимо запретить участвовать в международных соревнованиях.

25 августа Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. В Федерации хоккея Словакии изначально заявили, что намерены вызывать выступающих в России игроков в сборную, однако в марте в организации изменили решение.