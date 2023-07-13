На ВДНХ пройдут международные соревнования по конному спорту

"Увидеть состязания по тентпеггингу среди спортсменов из разных стран можно будет впервые в России <...> в зоне исторических выводных кругов Центра национальных конных традиций. Перед зрителями предстанут всадники в национальных костюмах, которые на высокой скорости сразят мишени, установленные в земле, - пеги. В первый день, 21 июля, состоится жеребьевка команд, а также тренировочные проездки, где зрители смогут увидеть впервые увидеть всадников из разных стран", - говорится в сообщении.