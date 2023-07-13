Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустила россиян до турниров

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) приняла решение допустить российских и белорусских атлетов к участию в международных стартах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Команды из России и Беларуси могут выступать на турнирах IFBB Invitational по приглашению оргкомитетов.

Федерация бодибилдинга России (ФББР) сообщила, что российские атлеты выступят на Кубке мира в Бишкеке в октябре под национальной символикой.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных турниров, а IIHF приостановила членство страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023 по хоккею в Омске и Новосибирске.