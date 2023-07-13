Сегодня, 13 июля, в Москве состоялась жеребьевка PARI Кубка России по регби 2023, в ходе которой определились все четыре пары четвертьфинальных встреч.

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Регби. PARI Кубок России 2023. Мужчины

«Стрела» (Казань) – «Слава» (Москва).

«Локомотив-Пенза» – «ВВА-Подмосковье».

Четвертьфинальные матчи состоятся с 11 по 14 августа и пройдут в Казани, Пензе и Москве, полуфинальные – с 1 по 4 сентября. Точные даты будут определены позднее.