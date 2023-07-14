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Украина требовала отстранить ВФП, но World Aquatics отказалась это делать

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), член бюро World Aquatics Владимир Сальников рассказал, что представители Украины на заседании бюро предложили полностью отстранить ВФП и белорусскую федерацию, однако это предложение на заседании бюро организации было отклонено.

World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания
© russwimming.ru

«На заседании бюро представители украинской федерации вынесли на рассмотрение предложение о полном отстранении Всероссийской федерации плавания и белорусской федерации. Но это предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное, — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Заседание бюро World Aquatics в эти дни проходит в Фукуоке (Япония). Владимир Сальников принял в нём участие в режиме видеоконференции.

28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.