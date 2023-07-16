Олимпийский чемпион предложил дать шанс российским спортсменам

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек предложил дать шанс российским и белорусским спортсменам. Его слова приводятся на Европейского парламента Томаша Здеховского.
Гашек заявил, что поначалу считал правильным отстранение российских и белорусских спортсменов, однако теперь нужны изменения. По его мнению, нужно вернуть атлетов на международную арену и дать им возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
10 июля Гашек выступил перед членами Европарламента. Он заявил, что российским спортсменам необходимо запретить участвовать в международных соревнованиях.
Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске к соревнованиям россиян до сих пор не принято.
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