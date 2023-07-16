Олимпийский чемпион предложил дать шанс российским спортсменам

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек предложил дать шанс российским и белорусским спортсменам. Его слова приводятся на Европейского парламента Томаша Здеховского.

Гашек заявил, что поначалу считал правильным отстранение российских и белорусских спортсменов, однако теперь нужны изменения. По его мнению, нужно вернуть атлетов на международную арену и дать им возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

10 июля Гашек выступил перед членами Европарламента. Он заявил, что российским спортсменам необходимо запретить участвовать в международных соревнованиях.