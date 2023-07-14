UCI запретил велосипедисткам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях

Международный союз велосипедистов запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях.
«Отныне спортсменкам-трансгендерам, совершившим переход после (мужского) полового созревания, будет запрещено участвовать в женских соревнованиях международного календаря UCI – во всех категориях – в различных дисциплинах», – говорится в заявлении UCI.
В соревнованиях категории Masters создадут открытую категорию, которая будет объединена с мужской.