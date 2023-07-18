Бельгийский велогонщик врезался в грузовик в день отдыха на «Тур де Франс»

Максим проводил тренировку в выходной день. Перед ним на спуске следовал небольшой грузовик. После того как грузовик резко затормозил, спортсмен не успел увернуться и столкнулся с транспортным средством. Его доставили в больницу с болью в плече. Позже врач команды велогонщика Петер Плессерс сообщил, что серьёзной травмы не произошло, Ван Гильс способен управлять велосипедом и готов продолжить участие в «Тур де Франс». Ранее он финишировал вторым в гонке на Гран-Коломбье.