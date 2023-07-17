Пловчиха Курцева высказалась об отсутствии международных стартов

Чемпионка России, пловчиха Яна Курцева рассказала в интервью «Матч ТВ», что любовь к своему виду спорта и поддержка неравнодушных к ее карьере людей помогает психологически справиться с отсутствием международных стартов.

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Российские пловцы отстранены от выступлений на международных соревнованиях под эгидой World Aquatics на фоне ситуации на Украине.

— Научились с этим жить?

— Периодически возникают вопросы в голове. Эмоционально это нелегко. Но моя работа — тренироваться и плавать. Это мое дело, от которого сейчас я не могу отказаться. И пока есть силы, желание, я должна делать всё от меня зависящее. Хорошо, что я люблю плавать, люблю свою работу, это и спасает. В конце концов, мы не можем ничего изменить.

— Что поддерживает в этот период?

— Осознание, что есть люди, которые заинтересованы в твоей работе, есть болельщики — пусть у меня их, конечно, не огромное количество. Есть те, кто смотрят каждый мой старт и, если возникают грустные мысли в голове, находят слова поддержки. Опять же, поддержка медиа помогает, потому что это заставляет чувствовать нашу работу нужной, — сказала Курцева в интервью «Матч ТВ».