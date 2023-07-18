Лондон не может провести отборочный турнир к ОИ из-за позиции по россиянам

Лондон не сможет принять квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2024 года в Париже из-за позиции британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом в понедельник сообщил портал Inside the Games.

Отмечается, что правительство Великобритании позволит россиянам и белорусам соревноваться на территории страны только в том случае, если они подпишут декларацию о нейтралитете. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривал Лондон в качестве одного из кандидатов на проведение отборочных турниров по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX, однако из-за позиции правительства страны исключил британскую столицу из списка претендентов.

"Мы крайне разочарованы тем, что не сможем провести олимпийскую квалификацию в Великобритании, мы на это надеялись, - отметил представитель Национального олимпийского комитета Великобритании. - Это особенно расстраивает тех британских спортсменов, которые сейчас упускают возможность побороться за путевку на Олимпиаду перед своей страстной публикой".

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.