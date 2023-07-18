Итальянских комментаторов отстранили из‑за сексистских и расистских шуток

Комментаторы итальянской государственной телекомпании RAI Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки отстранены от работы на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 из за сексистских и расистских шуток в адрес спортсменов, сообщает Repubblica.

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Во время трансляции соревнований по прыжкам в воду Леонардуцци, сравнивая рост спортсменок из Италии и Нидерландов, заявил, что «в постели они все одного роста», а также позволил себе комментарии с сексуальными намеками в адрес британки Ясмин Харпер.

Помимо этого, комментатор исказил имя итальянского спортсмена Риккардо Джованнини, назвав его с акцентом «Ликкардо». По мнению Леонардуцци, атлета «так бы называли в Китае».

Исполнительный директор RAI Роберто Сержио заявил, что телеканал запустил процедуру дисциплинарного спора, а также отстранил Леонардуцци и Мацукки от работы на турнире, который проходит в японской Фукуоке.

— Журналист государственной службы не может оправдывать себя, называя то, что было сказано в трансляции, «шуткой из бара». Я дал поручение ответственным органам начать процедуру дисциплинарного спора и попросил директора Rai Sport Якопо Вольпи немедленно вернуть комментатора из Японии, — говорится в заявлении Сержио.