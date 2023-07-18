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В оргкомитете Олимпиады рассказали, когда будет принято решение по участию россиян

Решение по участию российских и белорусских атлетов в Олимпиаде-2024 ответственные лица примут не ранее сентября 2023 года, рассказал руководитель оргкомитета Игр Тони Эстанге. Об этом пишет ТАСС.

В оргкомитете Олимпиады рассказали, когда будет принято решение по участию россиян
© globallookpress.com

Эстанге отметил, что оргкомитет будет рад приветствовать спортсменов, которые благополучно пройдут квалификационные соревнования, чьи кандидатуры одобрит МОК.

По его словам, решение по участию россиян функционеры примут ближе к осени, предположительно в конце августа - начале сентября.

МОК в марте 2023 года призвал международные федерации допускать на крупные соревнования российских спортсменов при соблюдении ряда жестких условий.

На фоне этого, в середине июля в комитете заявили, что организация в ближайшее время не планирует направлять приглашения на Игры-2024 Олимпийским комитетам России и Белоруссии.

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