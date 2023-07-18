В оргкомитете Олимпиады рассказали, когда будет принято решение по участию россиян

Решение по участию российских и белорусских атлетов в Олимпиаде-2024 ответственные лица примут не ранее сентября 2023 года, рассказал руководитель оргкомитета Игр Тони Эстанге. Об этом пишет ТАСС.

Эстанге отметил, что оргкомитет будет рад приветствовать спортсменов, которые благополучно пройдут квалификационные соревнования, чьи кандидатуры одобрит МОК.

По его словам, решение по участию россиян функционеры примут ближе к осени, предположительно в конце августа - начале сентября.

МОК в марте 2023 года призвал международные федерации допускать на крупные соревнования российских спортсменов при соблюдении ряда жестких условий.